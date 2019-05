Lecce | due vigili deridono un disabile e diffondono il video La vittima minaccia il

Lecce - anziano disabile ripreso e dileggiato per strada : indagati due vigili urbani : Quella che arriva dalla provincia di Lecce è una notizia davvero spiacevole, in quanto un anziano di Maglie sarebbe stato preso in giro da due agenti della Polizia Locale che erano in servizio. Secondo quanto riportato dai media locali, che hanno pubblicato anche il video degli insulti all'anziano, l'uomo è invalido al 100% e stava tentando di aggiustare la sua bicicletta. Per questo il pm di Lecce, Maria Vallefuoco, ha aperto un fascicolo di ...

Lecce - due incidenti sulle strade salentine : perdono la vita 2 motociclisti : Ancora sangue sulle strade del Salento, dove nel pomeriggio di ieri si sono verificati due bruttissimi incidenti stradali in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, il bilancio degli incidenti è di due morti, e un ferito grave. Il primo fatto di cronaca si è verificato nei pressi di Melissano, precisamente sulla statale 274, che collega Gallipoli a Santa Maria Leuca. Qui a perdere la vita è stato un giovane gallipolino di 28 ...

Diretta Lecce Brescia/ Streaming video e tv : sfida numero 40 tra le due squadre : Diretta Lecce Brescia Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 35giornata, 28 aprile,.

Lecce - lo operarono per un'ernia - uscì con un testicolo in meno : due condanne : È una vicenda abbastanza singolare quella che giunge dal Salento, e precisamente da Lecce, dove un giovane, la cui identità non è stata rivelata per ovvi motivi di privacy, ha subito dei danni notevoli alle sue parti intime durante un'operazione per togliere un'ernia. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'uomo si è recato in una nota struttura sanitaria locale nel 2010, una clinica per la precisione, dove è stato sottoposto all'intervento. ...

Auto si ribalta sulla statale per Lecce : spavento per due giovani : BRINDISI - Paura ieri sulla statale 613 Adriatica Brindisi-Lecce: un'Auto con due giovani a bordo si è ribaltata in prossimità della curva, in direzione del capoluogo salentino. I due ragazzi sono ...

Lecce - evento rarissimo al Vito Fazzi : due bambini "nati con la camicia" in un solo giorno - Sky TG24 - : L'Asl locale ha pubblicato un post sui social sul caso straordinario dei due neonati partoriti con il sacco amniotico integro. "Hanno intelligenza e velocità di apprendimento migliori"

Lecce : i medici la dimettono per una semplice febbre e muore dopo due ore - si indaga : Si era sentita poco bene, aveva la febbre a trentotto, e proprio per questa ragione aveva deciso di recarsi in ospedale, al "Cardinale Panico" di Tricase, in provincia di Lecce, per farsi controllare. Nel momento in cui i medici hanno visto la sua situazione, hanno minimizzato il tutto e hanno deciso di dimetterla. Purtroppo, però, Egrentina Schirinzi, una donna di sessantacinque anni, soltanto due ore dopo dall'uscita dal nosocomio ha perso ...

Al Lecce basta un tempo per regolare il Pescara : 2-0. Scontri fra tifosi - due abruzzesi in codice rosso : Il Lecce ha battuto 2-0 il Pescara nel posticipo della serie B di calcio. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono state segnate da La Mantia al 13' e Mancosu al 37'. Con questo successo il Lecce sale ...

