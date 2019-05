Ecco l’eco-resort di lusso in mezzo alla foresta di Singapore

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quello dell’eco-turismo è senza alcun dubbio un fenomeno in grandissimo aumento. Chi decide di concedersi qualche giorno di vacanza, e specialmente chi vuole immergersi tra le bellezze della natura, incomincia a dimostrarsi sempre più scrupoloso e attento alle questioni ambientali. Lo dimostrano le politiche green che anche i più lussuositricolori hanno ormai sposato appieno, come per esempio il Riva del Sole& Spa di Castiglione della Pescaia, che ha recentemente detto addioplastica usa e getta. Il nuovo progetto di Mandai Park Holdings in quel di, però, punta a elevare la questione a un livello totalmente nuovo. Il progetto annunciato in questi giorni è infatti quello di un eco-a 5 stelle che sarà costruito nel beldelladel Mandai Wildlife District (che oggi ospita uno zoo e una serie di riserve naturali), per permettere ...

