DreamLab | l’app con cui puoi aiutare i ricercatori a combattere il cancro

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si può contribuire dal basso alla ricerca sulgrazie allo smartphone senza fare nulla di particolare, magari lasciandolo in carica mentre si dorme? La domanda può sembrare surreale ma la risposta è sì. Merito dell’app, che trasforma lo smartphone in uno strumento che può accelerare il lavoro dei. Gli smartphone hanno una ottima potenza di elaborazione che utilizziamo per far funzionare le varie app, comprese quelle ludiche. Ma ci sono momenti in cui questa potenza resta inutilizzata, ad esempio di notte mentre si dorme e si ricarica il cellulare. Fondazione Vodafone Italia e Airc hanno deciso di metterla a disposizione dei, per rendere più veloci quei calcoli che possono fare la differenza nell’ambito degli studi oncologici. La Fondazione Airc convuole spingere il progetto di ricerca Genoma in 3D condotto dall’Ifom ...

