Ballando con le Stelle | Milly Carlucci | Raffaella Carrà ad Amici? Può andare dove

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Andrà in onda domani la finale dicon le, il celebrity talent condotto dasu Rai1. A contendersi la vittoria sono rimasti in sei: Lasse Matberg, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Nunzia De Girolamo.Intervistata dal Corriere, la conduttrice ci tiene a evidenziare la diversità ontologica con i programmi di Maria De Filippi, che comunque vorrebbe ancora come ospite: "Noi mescoliamo tanti generi: il varietà, lo sport e la narrazione. I paragoni con altri non mi destabilizzano. La singolar tenzone tra me e lei è frutto dei giornali: la sfida è tra network. Con Maria ci siamo sentite: c'è stima e simpatia. L'avrei voluta come ballerina per una notte e lei era divertita. Ma era in onda fino a pochi giorni fa. Non poniamo limiti per il futuro, magari un collegamento tra le reti". La sorella di Gabriella e Anna ha commentato la ...

