Arriva il caldo! Meteo | scoppia l’estate | temperature fino a 32 gradi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sole e caldo in arrivo.Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud nei prossimi giorni, nel contempo l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. Il team del sito www.iL.it comunica che dalla giornata di venerdì 31 Maggio l’anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell’Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizionidecisamente più stabili e soleggiate con lepreviste in deciso aumento. Sabato tanto sole e caldo in particolare sulle regioni del Centro-Nord con punte massime fin verso i 28-30°C nelle principali città di pianura. Un primo e forse decisivo cambio di stagione ...

