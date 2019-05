5 curiosità sul centrocampista biancoceleste Sergej Milinković-Savić

curiosità dal documentario sul Trono di Spade - in onda in Italia a giugno : il destino di Daenerys nei volti sotto shock del cast : Un addio emozionante quello del cast nel documentario sul Trono di Spade. La HBO ha trasmesso uno speciale dietro le quinte che raccoglie i momenti salienti sul set dell'ultima stagione, dagli attori che leggono il copione degli episodi alla produzione che realizza alcune delle scene più importanti. Il documentario sul Trono di Spade dal titolo Game of Thrones: The Last Watch altro non fa che confermare la grandezza dello show targato HBO. ...

Il gladiatore : cast - trama e curiosità sul film diretto da Ridley Scott : Una volta all’anno torna in televisione e, comunque, si riguarda sempre volentieri: anche questa stagione Il gladiatore di Ridley Scott torna a fare compagnia al pubblico televisivo: appuntamento per domenica 26 maggio, in prima serata su ReteQuattro. Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Richard Harris aspettano ancora una volta gli spettatori negli ormai iconici ruoli di Massimo Decimo Meridio, l’imperatore Commodo e ovvamente Marco ...

Fai bei sogni : trama - cast e curiosità sul film tratto dal best-seller di Gramellini : Appuntamento con giovedì 23 maggio su Rai3, in prima serata dalle 21.30, per rivedere il film del 2016 Fai bei sogni, tratto dal best seller firmato Massimo Gramellini. Dietro la macchina da presa c’è appunto Bellocchio ma il film può contare su un sempre ottimo Valerio Mastandrea. A impreziosire il cast anche Fabrizio Gifuni e il grande Roberto Herlitzka. Fai bei sogni: il trailer Fai bei sogni: la trama E’ la storia di una ...

Duisburg - Linea di sangue/ curiosità sul film su Rai 1 - 22 maggio - : Duisburg Linea di sangue video streaming in onda oggi, 22 maggio 2019, su Rai 1 dalle 21.25. Nel cast Daniele Liotti, Brenno Placido e Anna Ferzetti.

6 curiosità sull'Olanda rispetto alle abitudini italiane : piste ciclabili ovunque : Per chi decidesse di visitare per la prima volta i Paesi Bassi (per esempio le città di Amsterdam, Haarlem e Utrecht), le particolarità che potrebbero colpire maggiormente sono le seguenti (quartieri a luci rosse e coffee-shop a parte).

Stasera lo spettacolo della Luna Blu : tutte le INFO - i DETTAGLI e le curiosità sul raro fenomeno celeste : Stasera alle 23:11 (ora italiana) la Luna raggiungerà il plenilunio. Solitamente, la Luna piena di maggio è chiamata Luna dei Fiori, Luna del Latte o Luna della Semina del Grano a causa della stagione in cui si verifica. Quest’anno invece sarà anche una Luna Blu, uno spettacolo da non perdere nel cielo notturno. Ma cosa significa? In realtà, la definizione ha due significati: potrebbe essere la terza Luna piena in una stessa stagione astronomica ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO - L'ETÀ DEL DUBBIO/ curiosità sul film in onda su Rai 1 : Il COMMISSARIO MONTALBANO, L'ETÀ del DUBBIO: su Rai 1 va in onda in prima serata, oggi 16 maggio 2019, un episodio della serie con Luca Zingaretti.

Pelé : trama - cast e curiosità sul film che racconta il leggendario calciatore brasiliano : Martedì 14 maggio, dalle 21.25 in poi, Canale 5 ripropone in prima serata il film del 2016 Pelé, biopic diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist che narrà la primissima fase della vita e della carriera del leggendario calciatore omonimo, universalmente noto come uno dei due più grandi di tutti i tempi, insieme con Diego Armando Maradona (anche se, intanto, Messi e Cristiano Ronaldo hanno mostrato di avere buoni argomenti per entrare nella ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...

MotoGp - ecco il Gp di Francia : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sulla gara di Le Mans : dieci segreti del prossimo Gp di Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp Dopo aver concluso la prima tappa della lunga fase europea del Campionato Mondiale MotoGp con entrambi i piloti nella ‘top-five’ a Jerez (Spagna), il Ducati Team è pronto a tornare in pista a Le Mans (Francia) per il quinto round stagionale, in programma dal 17 al 19 maggio. Andiamo a scoprire 10 dati chiave sulla tappa francese: Il ...

