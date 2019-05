Valverde sempre più lontano dal Barcellona | e spunta… Allegri

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Da tempo si vocifera di un suo possibile addio, provocato dall’eliminazione in Champions prima e dalla sconfitta in finale di Copa del Rey poi. Ernestopiùdal. E dalla Spagna lanciano un’indiscrezione: il successore potrebbe essere Massimiliano. E’ quanto si legge dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ secondo cui l’allenatore livornese sarebbe in corsa con il Ct del Belgio Roberto Martinez per guidare Messi e compagni la prossima stagione. L’intenzione espressa dadi prendersi un anno sabbatico potrebbe essere rivista dall’ex bianconero alla luce della quasi certa partenza diche dalla Spagna viene data per imminente, l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Tra i nomi dei ‘papabili’ tecnici blaugrana i rumors che arrivano dalla Spagna ...

