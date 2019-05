Selfie | il documentario in cui Napoli racconta sé stessa recensione

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) “Parla della morte”, dice Pietro guardando in camera nella prima inquadratura di. Lui intende il testo della canzone neomelodica che sta per far ascoltare, ma l’affermazione può valere per tutto ildi Agostino Ferrente, perché la cornice entro cui si inscrive il racconto è la tragica morte di Davide Bifulco, un diciassettenne incensurato del Rione Traiano, quartiere della periferia occidentale di, che venne ucciso da un carabiniere durante un inseguimento perché scambiato per un pregiudicato.Ferrente, che veniva dall’esperienza di un altro straordinariodi ambientazione partenopea, Le cose belle, firmato a quattro mani con Giovanni Piperno e prodotto da Parallelo 41, ha sentito l’urgenza di tornare tra le strade della città per confrontarsi con questa vicenda,ndo il quartiere che l’ha prodotta, uno spazio nel quale inevitabilmente si ...

