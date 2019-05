Più corri più mangi | la cattiva abitudine di fare sport e mangiare di più

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) L’attività fisica fa benissimo, aiuta non solo il nostro aspetto fisico ma soprattutto quello mentale anche se, spessoche hanno la fama di far dimagrire velocemente, come la corsa, rischiano di farci cadere in un circolo vizioso, cioè quello di bruciare abbastanza calorie per sentirsi liberi diare un po’ di più convinti di non ingrassare. Ma questa è un’salutare per il nostro organismo? Molte persone pensano che un’attività fisica intensa consenta loro di esagerare col cibo senza sentirsi in colpa. Senza contare che prima di tutto mantenere saldi alcuni principi di sana alimentazione serve a conservarci in salute e a prevenire numerose malattie, come ad esempio il colesterolo alto, il diabete e alcuni tumori. E’ chiaro che non c’è nulla di male ad aumentare l’apporto calorico quotidiano quando ci si prepara per una ...

