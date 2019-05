Milan | UFFICIALE | Gattuso si dimette | “18 mesi indimenticabili | non potrà mai essere una

Milan - comunicato ufficiale : frattura al perone sinistro per Calabria : Sky Sport ha già spiegato che il terzino rossonero dovrà rimanere lontano dal campo almeno due mesi. Di conseguenza la sua stagione è finita e c'è anche qualche dubbio inerente la sua partecipazione ...

Parma- Milan : gli highlights del match di Serie A dal canale ufficiale YouTube : Un punto importante per il Parma che si allontana dalla zona che scotta, mentre il Milan spreca l'ennesimo tentativo di fuga per il quarto posto. ...Continua a leggere

Caso Acerbi-Bakayoko-Kessie - la precisazione del Milan : il comunicato ufficiale : AC Milan intende ricostruire i fatti successivi all’incontro della 32ma giornata di campionato fra Milan e Lazio ed esprimere qualche precisazione . I giocatori rossoneri, a fine partita, si sono recati sotto la curva Sud dello stadio di San Siro per salutare il pubblico. È consuetudine si avvicinino agli spalti per un ringraziamento finale. Ieri sera, Tiémoué Bakayoko ha raggiunto i compagni sotto gli spalti con la maglia di ...

Comunicato ufficiale del Milan : «Bakayoko-Kessie - non era scherno» : Milan O - Nel capoluogo lombardo, tiene ancora banco la poco elegante esultanza di Kessie e Bakayoko ai danni di Acerbi : un episodio che ha scatenato una rissa nel post-gara di Milan -Lazio ma, ...

Milan deferito dall’Uefa : il comunicato ufficiale : La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. La UEFA non rilascerà altri commenti al riguardo fino a una ...

Juventus-Milan 2-1 : highlights del match di Serie A dal canale ufficiale YouTube : Quando giocano Juventus e Milan in palio non ci sono solo tre punti, ma c'è sempre un profumo storico notevole oltre a ricordi, episodi, fotogrammi ed emozioni che ogni tifoso conserva. La Juve si presenta alquanto rimaneggiata e priva di Cristiano Ronaldo in campo, con una sperimentale difesa a tre Bonucci - Rugani - Alex Sandro, mentre le assenza pesanti del Milan sono Donnarumma e Paquetà. Juventus con un occhio sulla prossima sfida di ...