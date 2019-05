Matteo Salvini: “Nessun ultimatum a Di Maio, ma chiedo lungimiranza. Il governo torni a correre” (Di martedì 28 maggio 2019) Matteo Salvini rassicura sulla tenuta del governo: "Nessun ultimatum a Luigi Di Maio: mi interessa che il governo torni a parlare con una voce sola". Il ministro dell'Interno chiede però anche lungimiranza e coraggio agli alleati nell'esecutivo per realizzare i provvedimenti necessari al Paese, in primo luogo la flat tax.



