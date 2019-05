Avvenire_Nei : Il commento del nostro direttore, Marco Tarquinio: I sovranisti vincenti in Italia, sconfitti in Europa - TelevideoRai101 : Esito voto, da M5S critiche a Di Maio - VanniniPatrizia : RT @Avvenire_Nei: Il commento del nostro direttore, Marco Tarquinio: I sovranisti vincenti in Italia, sconfitti in Europa -

Fibrillazioni nel M5S alla luce del risultato delle elezioni di domenica. "La responsabilità è tutta di Di", si chiedesse se "non sia il caso di lasciare", dichiara il deputato 5S Gallo. Anche Carla Ruocco chiede a Didi valutare le dimissioni dal governo. E Roberta Lombardi commenta: quando c'è una sconfitta "i cambiamenti si mettono in conto"."La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il Movimento".Paragone invoca "discontinuità". Intanto Primo Di Nicola si dimette da vicepresidente dei senatori M5S.(Di martedì 28 maggio 2019)