Elezioni 2019 | vincitori e vinti | dal figlio di Maroni a Lucano passando per il medico di

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Le cifre sono le stesse, 1 e 9, è l’ordine a fare la differenza alle. In provincia di Bergamo c’è un sindaco di 19 anni. In provincia di Avellino ne è stato rieletto uno di 91. Non sono gli unici «casi» fra gli eletti a comunali ed europee. In una lista di sinistra ha trovato posto ildel leghista Roberto, ildi Lampedusa Pietro Bartolo ha raccolto da solo metà dei voti Pd dell’intera Sicilia e in provincia di Pavia c’è il primo sindaco transgender d’Italia. Non solo il trionfo della Lega in Europa e il Pd che tiene i sindaci delle grandi città, la penisola al voto racconta molto altro. GLI ANNI NON CONTANO Michele Schiavi, classe 1999, studente di giurisprudenza, è il primo cittadino di Onore, cittadina in Val Seriana. Ha avuto 293 voti, il 51,22 per cento delle preferenze con la lista «Innanzitutto Onore». «Grazie a chi ci ha votato, grazie a chi non ...

espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 - carlosibilia : Grazie ai 4 milioni e mezzo di italiani che hanno votato per il @Mov5Stelle a queste elezioni europee. Impariamo e… - fattoquotidiano : Elezioni Europee 2019, a Taranto il M5s resta primo partito (27,8%): nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non… -