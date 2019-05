Elena Santarelli | la felicità è un viaggio a New York con Giacomo e Bernardo Corradi

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019)sorride, e stavolta lo fa davvero. Al suo fianco c’è, e sullo sfondo il ponte di Brooklyn. A scattare la foto è stato «Jack, super Jack», come rivela la conduttrice e showgirl via social. La famiglia è in vacanza negli Stati Uniti, si tratta di quel «solo per tre» che, 9 anni, aveva chiesto per festeggiare la fine delle cure., infatti, qualche settimana fa ha condiviso la notizia più bella: il primogenito è entrato in «follow up»: dopo mesi di cure e terapie è guarito dal tumore cerebrale maligno, diagnosticato oltre un anno fa. Dovrà continuare i controlli, ma al momento è «pulito». «Il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare», aveva ...

