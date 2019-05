Cronaca di una campagna elettorale

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Salve, mi chiamo Mila Spicola, e ho accettato la candidatura alle Europee per “spirito di servizio”, come si diceva una volta.Qualcuno di voi mi conosce, siete miei lettori, alcuni, oggi, siete anche elettori, i più non mi conoscono. Com’è andata? Elettoralmente ho perso ma politicamente ho vinto.In realtà non è stato solo lo spirito di servizio da antica militante, da ragazzina nel Pci e da quando è nato nel PD, a farmi accettare. C’è dell’altro. Ed è tanta roba. Voglio raccontarvi una bella avventura.È da quando ero bambina che mi dicono che al Sud si prendono voti con la clientela o coi soldi o con un grosso partito o appoggio dietro. Ed è da quando ero bambina che continuo a ripetere che non è così, Pio La Torre diceva che si prendono coi sogni e con la Politica.Era ...

enpaonlus : E' morta Nicoletta, cane super fedele: vegliò per dieci anni sulla tomba del proprietario a Ischia… - enpaonlus : Il prete esclude il cane dai funerali del padrone: la protesta dei parenti @LaStampa - matteosalvinimi : Oggi mi hanno spedito una busta con un proiettile. Non mi fanno paura e non mi fermo. Più che nella solidarietà de… -