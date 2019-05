Cittadella-Verona | finale Playoff Serie B | giovedì la partita in streaming su DAZN

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Sarà il derby veneto traad assegnare l’ultimo posto disponibile per laA 2019/20. Il nome della squadra che affiancherà Brescia e Lecce nella promozione lo conosceremo al termine della doppia sfida valida per ladiB, che promette 180 minuti di scintille ed emozioni forti con il, da una parte, a cullare il grande sogno di partecipare alla massima divisione per la prima volta nella sua storia (club fondato nel 1973), e l’Hellas, dall’altra, a cercare il ritorno immediato in A dopo una sola stagione di purgatorio tra i cadetti. Si comincerà30 maggio con ladi andata in programma allo stadio Piercesare Tombolato, dove è già segnalato il tutto esaurito. Il calcio d’inizio di-Hellasè fissato per le ore 21:00. Lasarà visibile in direttaesclusiva su. Il ritorno è ...

