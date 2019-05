Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer | i dataminer potrebbero aver svelato la data

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Se siete in attesa diofof thefeaturing The Legend of Zelda, dovete sapere che il gioco potrebbe giàe unadi lancio.Come riporta Gonintendo infatti, grazie al lavoro deisarebbe stata scopertadi pubblicazione del titolo sul mercato: 30 maggio 2019.Si tratta sicuramente di unavicina, ma in mancanza di annunci ufficiale val la pena prendere il tutto con le pinze.ofof theè la nuova avventura fantasy di Brace Yourself Games e proporrà tra i suoi protagonisti quelli di The Legend of Zelda, mentre dovremo esplorare dungeon generati proceduralmente.Leggi altro...

