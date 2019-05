Tumori | le scottature aumentano notevolmente il rischio | proteggere dal sole i più

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Qualunque sia la meta delle prossime vacanze, è di fondamentale importanzadalla pelle dei nostri piccoli. Ill’aumento di incidenza dialla pelle in età adulta. “L’esposizione prolungata ale le frequentiprima dei 15 anni di etàildi sviluppare un tumore della pelle in età adulta“. Spiega Susanna Esposito, ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Perugia e presidente WAidid, durante il workshop organizzato a Perugia in vista della stagione estiva. Durante la stagione estiva, infatti, il pericoloè sempre presente. Per questo motivo risulta necessario adottare alcune preziose precauzioni così da godere dei benefici delsenza causare danni alla pelle del proprio bambino. “La nostra cute è protetta dai raggi ultravioletti attraverso la ...