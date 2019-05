Tumori con fusioni geniche di NTRK | tassi di risposta globale del 94% nei bambini e del

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith rivela : “Ho tre Tumori ma ho sospeso le cure” : Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan con il racconto fatto qualche giorno fa fuori dall’ospedale dove si era recata per dei controlli a causa di una trombosi al braccio destro, Carolyn Smith è tornata a parlare delle sue condizioni di salute facendo una nuova rivelazione. La giudice di “Ballando con le Stelle” è stata infatti ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” dove ha confidato che il tumore contro cui ...

Ho 3 Tumori - ma ho sospeso le cure! La giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith è malata : In una nuova puntata di Storie Italiane, Carolyn Smith ha confermato che si presenterà alle prossime dirette di "Ballando con le stelle", nonostante i sopraggiunti problemi personali. I suoi sostenitori su Instagram si erano detti preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo che aveva accusato una grave patologia ad un braccio.-- Ma la giudice di ballo ha confidato che sta combattendo con tutte le sue forze contro 3 tumori che hanno ...

Tumori : diagnosi e terapie “su misura” con l’oncologia di precisione : Oggi il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal cancro sconfiggono la malattia. In un ventennio (1990-2009) la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata rispettivamente del 15% e dell’8%. Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi sempre più efficaci, come quelle che rientrano nell’oncologia di precisione. Un approccio a cui AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM ...

Tumori - l’AIRC contro le fake news : “conseguenze drammatiche per chi si affida alla pseudo-scienza” : Per il terzo anno l’Associazione italiana AIRC per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. In un percorso dal laboratorio alla piazza del “Wired Next Fest” di Milano, per dire basta alle fake news. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca ...

Tumori : la “sfortuna” non c’entra nulla - ecco quali sono le cause secondo uno studio tutto italiano : Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dai quali risultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi uno studio italiano segnare una nuova svolta nel dibattito: su ...

Tumori - perché i broccoli sono un’arma contro il cancro : Nei broccoli e nelle altre verdure della stessa categoria, sembra esistere una proteina che potrebbe entrare a far parte delle armi per combattere il cancro. A confermarlo è uno studio condotto dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore del Cancer Center e del Research Institute, presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston. La sua ricerca ha dimostrato che un composto naturale – indol-3-carbinolo, presente nella ...

Cancro - ecco perché broccoli e cavoli possono essere armi contro i Tumori : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà antiCancro: un gruppo di ricercatori guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene coinvolto nell’insorgenza di ...

Infarto - Ictus - Aterosclerosi - Trombosi - Embolia : colpiscono il doppio dei Tumori ma possono essere evitate : Quando si usa il termine Cardiovascolari si utilizza una definizione riduttiva sintetizzata nell’acronimo CVD (Cardiovascular disease), un termine che raccoglie tutte le malattie che colpiscono arterie e vene e organi diversi: cuore, cervello, polmone. Le chiamiamo Infarto del miocardio, Ictus cerebrale, Embolia Polmonare, Trombosi delle Vene e delle Arterie. Le CVD sono la prima causa di morte e di grave invalidità in Italia, in Europa e nel ...

Ha tre Tumori che le impediscono di mangiare e parlare : “Resto forte per la mia famiglia” : Debbie Caquias, 51enne inglese che vive a New York, lotta da diversi anni contro quei tre cancri separati. "Ci sono cose semplici che mi mancano tanto: sorridere, parlare, ridere e baciare i miei bambini", dice. Ha bisogno di un'immunoterapia in una clinica specialistica, ma non può permettersela. Per questo i suoi familiari hanno organizzato una raccolta fondi.

Lega A e Airc insieme contro Tumori seno : L'appuntamento a sostegno della ricerca oncologica vede il mondo del calcio unito con l'obiettivo di raccogliere risorse da destinare alla della borsa di studio "Federica Cipolat Mis", da assegnare a ...

Lega A e Airc insieme contro Tumori seno : L'appuntamento a sostegno della ricerca oncologica vede il mondo del calcio unito con l'obiettivo di raccogliere risorse da destinare alla della borsa di studio "Federica Cipolat Mis", da assegnare a ...

Nuova sfida contro i Tumori - immunoterapia anche per i malati 'resistenti' : ... che sigla la partnership fra BMS e circa 30 strutture di ricerca internazionale, e gli 'R&D Days', appuntamento annuale che riunisce i più importanti scienziati da tutto il mondo per fare il punto ...

Un'azalea contro i Tumori femminili : vendita solidale nelle piazze dell'Isola - Sardiniapost.it : Ma i progressi della scienza sono grandissimi: nell'87 per cento dei casi si guarisce. I tumori ginecologici, all'endometrio, alle ovaie e alla cervice uterina, interessano invece 16.000 pazienti. ...

Da Arisa a Pausini a Cucinotta : vip in campo contro i Tumori : Tanti i vip che prenderanno parte alla ' Race for the Cure ', la storica maratona di 5 chilometri che si snoda ogni anno tra le via della capitale. Da Valeria Golino a Laura Pausin i, da Arisa a ...