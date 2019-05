Scuola primaria | tempo pieno al Sud è ‘Mission Impossible’

Concorso Scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Scuola - concorso riservato infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Legnano. 150 alunni della Scuola primaria Carducci trasformano la poesia in inclusione : La poesia e la musica diventano strumento di inclusione alle scuole Carducci di Legnano. Giovedì 23 maggio (inizio alle ore

Scuola - decreto Miur per 6679 posti Scienze Formazione Primaria : la suddivisione per Università : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato il decreto ministeriale n. 424 del 17 maggio, attraverso il quale vengono indicati a livello nazionale i posti disponibili per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2019/20. DM Miur per 6679 posti Scienze della Formazione Primaria Nel decreto sono indicati 6789 per candidati dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi non Unione Europea di ...

La Spezia. Consegnato defibrillatore alla Scuola primaria dei Vicci : E’ stato Consegnato un altro defibrillatore dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore all’Istruzione Giulia Giorgi all’Istituto Comprensivo n.

Concorso ordinario Scuola dell’infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Concorso ordinario Scuola primaria : come devo prepararmi? Ecco cosa studiare : Dopo aver esposto in un articolo precedente il programma di studio che potranno seguire i candidati al Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, vi riportiamo qui di seguito gli argomenti di preparazione che riguarderanno, invece, i candidati per i posti comuni del Concorso ordinario per la scuola primaria. Concorso scuola primaria, gli argomenti su cui prepararsi Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti Scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Concorso Scuola infanzia e primaria al via : su cosa devo prepararmi? : Il decreto relativo al Concorso ordinario per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Potranno partecipare al Concorso per i posti comuni gli aspiranti docenti che possiederanno uno dei seguenti requisiti: diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti, presso gli istituti magistrali, entro l’anno scolastico 2001/02 oppure analogo titolo estero ...

Concorso Scuola infanzia primaria : il decreto è in Gazzetta : Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto ministeriale per il Concorso ordinario rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Il prossimo passaggio è l’uscita del bando nel quale verrà specificato chi potrà partecipare ed entro quanto tempo si potrà presentare la domanda attraverso Istanze on line. Il Concorso mette a bando le cattedre su posto comune e su posto di sostegno. I titoli e i ...

Seveso - la protesta dei genitori della Scuola primaria Toti : Nei giorni scorsi a Seveso protesta dei genitori degli studenti della scuola primaria Toti in consiglio comunale: «I bambini sono in sovrannumero, chiediamo provvedimenti». Seveso non è abituata a ...

Invalsi 2019 - prove matematica/ Miur - oggi test per Scuola primaria e secondaria : Invalsi 2019, oggi le prove matematica per scuola primaria e secondaria. Miur, le modalità di svolgimento del test e le ultime notizie.

INVALSI 2019 - PROVE ITALIANO Scuola PRIMARIA/ Miur - Ocse : 'Straordinaria risorsa' : INVALSI 2019, PROVE di ITALIANO nella SCUOLA PRIMARIA. Test Miur in seconda e in quinta elementare oggi 6 maggio 2019: info soluzioni, saltano in Sardegna.

Invalsi 2019 - prove italiano Scuola primaria/ Miur - niente test in Sardegna per Cobas : Invalsi 2019, prove di italiano nella scuola primaria. test Miur in seconda e in quinta elementare oggi 6 maggio 2019: info soluzioni, saltano in Sardegna.