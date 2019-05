Playoff NBA – Kyle Lowry emozionato | “prima volta alle Finals in 13 anni Finalmente

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)approdaNBA per la primain 13: il playmaker dei Toronto Raptors svela tutta la sua gioia Dopo 13passati nella lega, 7 dei quali con la maglia dei Raptors,è riuscito ad approdareNBA. Il playmaker di Toronto ha messo insieme 17 punti, 8 assist e 5 rimbalzi risultando decisivo in Gara-6 contro i Milwaukee Bucks, aiutando i compagni a raggiungere le. Intervistato nel post gara,è apparso fortemente: “per me vuol dire tantissimo. Ci è voluto tanto tempo per arrivare fino a questo punto: 13nella lega, 7 stagioni qui. Per diverso tempo ci siamo schiantati contro un singolo giocatore (LeBron James, ndr). Poi ci è stata data un’opportunità quando lui se ne è andato, e ne abbiamo approfittato battendo una squadra molto forte come Milwaukee. Ora voglio godermi questo momento, ma non sono ...

