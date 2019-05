L'ambulanza arriva sul luogo dell’incidente e viene travolta da un'altra auto (Di lunedì 27 maggio 2019) L’impatto ha provocato leggere ferite ai tre operatori sanitari e all’altro giovane alla guida della macchina. Attimi di terrore a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un singolare incidente poteva finire in tragedia. Al 118 arriva la segnalazione che l’autovettura di un militare di 21 anni si è ribaltata e che il giovane è ferito. Una volta giunta sul posto l’ambulanza con lo staff sanitario al completo, ha iniziato le operazioni di soccorso.



I medici hanno fatto appena in tempo a caricare il militare sull’abitacolo quando è sopraggiunta una vettura a velocità sostenuta che si è scontrata lateralmente con l’ambulanza. Paura tra l’equipaggio del mezzo di soccorso, che è stato sballottato per il forte urto.L’impatto ha provocato leggere ferite ai tre operatori sanitari e all’altro giovane alla guida della macchina. Dopo i primi momenti di panico, accertatosi che l’ambulanza era in condizioni di circolare, l’autista ha provveduto a trasportare i feriti nel vicino ospedale, dove sono state prestate le cure agli automobilisti e ai medici coinvolti nell’incidente.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 27 maggio 2019) L’impatto ha provocato leggere ferite ai tre operatori sanitari e all’altro giovane alla guida della macchina. Attimi di terrore a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un singolare incidente poteva finire in tragedia. Al 118la segnalazione che l’vettura di un militare di 21 anni si è ribaltata e che il giovane è ferito. Una volta giunta sul posto l’con lo staff sanitario al completo, ha iniziato le operazioni di soccorso.I medici hanno fatto appena in tempo a caricare il militare sull’abitacolo quando è sopraggiunta una vettura a velocità sostenuta che si è scontrata lateralmente con l’. Paura tra l’equipaggio del mezzo di soccorso, che è stato sballottato per il forte urto.L’impatto ha provocato leggere ferite ai tre operatori sanitari e all’altro giovane alla guida della macchina. Dopo i primi momenti di panico, accertatosi che l’era in condizioni di circolare, l’autista ha provveduto a trasportare i feriti nel vicino ospedale, dove sono state prestate le cure aglimobilisti e ai medici coinvolti nell’incidente.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

zazoomblog : Ha un malore mentre si trova in fila al seggio per votare: l’ambulanza arriva dopo un’ora - #malore #mentre #trova… - zazoomnews : Ha un malore mentre si trova in fila al seggio per votare: l’ambulanza arriva dopo un’ora - #malore #mentre #trova… - GazzettaDelSud : Si sente male mentre è in fila al #seggio di #Nicotera, ma l'ambulanza arriva dopo un'ora -