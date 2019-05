Grande Fratello | Kikò fa una gaffe clamorosa con Vladimir Luxuria

Grande Fratello 2019 - Cristiano intervista Malgioglio : “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafortuna? Me l’hanno sequestrato” : Divertissement di primavera: Cristiano Malgioglio intervista se stesso perché, dice, “ho fatto centinaia di interviste in vita mia, quello che mi manca è averne una dove mi fanno domande che non mi hanno mai fatto”. Cristiano è appena arrivato, trafelato e felice come una cinciallegra, da Istanbul, con una borsa piena di libri che mi fa vedere. Di questi, due mi colpiscono molto: Donne che amano troppo e Incesto di Anaïs Nin. La sua ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano intervista Malgioglio : “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafortuna? Me l’hanno sequestrato”Me l’hanno sequestrato” : Divertissement di primavera: Cristiano Malgioglio intervista se stesso perché, dice, “ho fatto centinaia di interviste in vita mia, quello che mi manca è averne una dove mi fanno domande che non mi hanno mai fatto”. Cristiano è appena arrivato, trafelato e felice come una cinciallegra, da Istanbul, con una borsa piena di libri che mi fa vedere. Di questi, due mi colpiscono molto: Donne che amano troppo e Incesto di Anaïs Nin. La sua ...

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio amante di Lele Mora? L'ex agente dei vip toglie ogni dubbio : Lele Mora conosce molto bene Gennaro Lillio, inquilino nella casa del Grande Fratello e assoluto protagonista della sedicesima edizione. In un'intervista al settimanale "Nuovo Tv"...

Grande Fratello 2019 - Dori Ghezzi su Francesca De André : “Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo” : Attualità Francesca De Andrè, la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello: “Circo degli orrori, è agghiacciante che sia legale” di F. Q. La partecipazione di Francesca De Andrè al Grande Fratello non è passata di certo inosservata. La ragazza, dopo aver presenziato numerose volte nei contenitori di Barbara D’Urso, ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini : «Perché non mi dai un bacio in bocca?» : Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo...

Grande Fratello 16 - puntata 27 maggio 2019 : anticipazioni : Questa sera, lunedì 27 maggio 2019, su Canale 5 andrà in onda in diretta l'ottava puntata del Grande Fratello 16, prodotto da Endemol Shine Italy. Alla conduzione Barbara d'Urso, in studio nel ruolo di opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. In primo piano le vicende che riguardano Francesca, ossia la relazione interrotta con Giorgio (prima fotografato con Roxy, poi i baci con un’altra ragazza e l’ammissione, sui social, di ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi contro Francesca De Andrè : "Vai fuori e non rompere il ca**o a me" : Dopo la furibonda lite a causa della nomination, Michael Terlizzi non sopporta più Francesca De Andrè e sbotta: "Non posso andare a discutere perché dice porcherie".

Grande Fratello 16 - Katia Pedrotti contro il reality : "Oggi vengono scelti personaggi" : Il nome di Katia Pedrotti non dirà nulla ai giovanissimi, ma a chi nel 2004 guardava il Grande Fratello 4 ricorderà la love story rocambolesca tra lei e Ascanio Pacelli, con quest'ultimo che all'inizio si dimostrava troppo servile nei confronti della ragazza tanto da farsi chiamare scherzosamente 'zerbino' dalla Gialappa's Band.La relazione tra Katia e Ascanio è continuata tanto che i due si sono sposati e hanno avuto due figli, Matilda ...

Grande Fratello 2019 : ospiti e anticipazioni eliminati di stasera 27 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti e anticipazioni eliminati di stasera 27 maggio stasera 27 maggio alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il reality show, dopo le polemiche e i litigi avvenuti durante i precedenti appuntamenti, giunge ad una nuova ed emozionante puntata. La settimana scorsa tanti sono stati gli eventi che hanno scombussolato i concorrenti. Innanzitutto Gaetano, in nomination con Erica, Michael e Serena, è ...

Grande Fratello 16 lunedì 27 maggio - le anticipazioni : Grande Fratello 16 su Canale 5 lunedì 27 maggio in prima serataChi uscirà tra Martina, Michael e Serena?lunedì 27 maggio, questa sera, prosegue l’appuntamento con il Grande Fratello, lo storico reality di Endemol Shine Italy giunto alla sedicesima edizione. Ottava puntata per lo show rinvigorito da Barbara d’Urso grazie ai tanti concorrenti che gravitano intorno ai suoi programmi, non famosi e semi-vip che hanno animato questa ...

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : un concorrente accederà già alla finalissima : Il Grande Fratello 16 è giunto oramai alle battute finali ed è tempo di conoscere i primi verdetti di questa chiacchierata e criticata stagione. Mancano, infatti, solo due puntate alla finalissima che, salvo variazioni dell'ultimo momento, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 10 giugno. Quello odierno sarà dunque il terzultimo appuntamento, durante il quale verrà fatto il nome del concorrente che potrà accedere direttamente all'ultima ...

Grande Fratello - puntatona cruciale : Barbara d'Urso elegge i primi finalisti : Domani, lunedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Sono state settimane tormentate per Francesca: prima le foto del

Anticipazioni Grande Fratello 16 del 27 maggio : verrà scelto il primo finalista : Il Grande Fratello 16 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con le restanti puntate che mancano di questa edizione di successo, che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time. Lunedì 27 maggio verrà trasmessa l'ottava delle dieci puntate previste di quest'anno, la quale si preannuncia come sempre ricca di nuovi colpi di scena che vedranno protagonista in primis la bella Francesca De Andrè, alle prese con una settimana ...

Grande Fratello - domani confronto decisivo Francesca-Gennaro : Anticipazioni Grande Fratello del 27 maggio 2019: ecco cosa succederà durante la prossima diretta del lunedì domani lunedì 27 maggio 2019, ci sarà un confronto decisivo fra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello 2019. Hanno trascorso un periodo tribolante, durante il quale è stato messo a rischio il loro rapporto: l’ultimo litigio […] L'articolo Grande Fratello, domani confronto decisivo Francesca-Gennaro proviene da ...