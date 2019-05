Gastrite e colite | l’olio di valeriana per calmare i dolori addominali

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019) Laè una pianta straordinaria, che cresce ai limiti dei boschi e sulle rive dei fiumi dell’Europa continentale. È nota soprattutto per la sua capacità di migliorare la qualità del sonno. Conosciuta anche con il nome latino diofficinalis, è considerata uno dei migliori sedativi naturali del mondo. I suoi benefici vanno però oltre a questo aspetto. Riguardano, infatti, anche il contenimento deicausati da gastriti e coliti, due patologie diverse tra loro ma entrambe molto difficili da gestire. L’efficacia dellacontro i loro sintomi è legata in particolar modo alla presenza di flavonoidi e terpeni, che agiscono sui muscoli dello stomaco rilassandoli e tenendo sotto controllo le fitte. Questa pianta inoltre “lavora” sul sistema nervoso, inibendo gli episodi di acidità gastrica. Dal momento che il sapore degli ...

