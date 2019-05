Everest | alpinista avverte | “Attenti ai rischi delle code” Ma poi muore anche lui

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Era perfettamente consapevole del fatto che le lunghe code causate dal sovraffollamento di questi giorni sull’costituissero un ulteriore fattore dio per la scalata alla vetta più alta del mondo così aveva deciso di cambiare il suo programma, rinviando la data della sua scalata: “Sono sicuro che andare il 25 significherà trovare meno persone, a meno che non facciano tutti lo stesso calcolo”, aveva scritto sui social l’Robin Haynes Fisher, 44 anni, prima di affrontare l’impresa. E invece, purtroppo, hanno fatto davvero tutti il suo stesso calcolo: è stato lui infatti, la decima vittima della “zona della morte”, come è stata definita quell’area della montagna più alta del mondo dove in questi giorni le code di scalatori sono diventate così lunghe che l’ossigeno contenuto nelle bombole non è sufficiente per ...

