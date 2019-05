Europee | Di Maio | “Lezione da chi non ci ha votato Contratto non si cambia | noi argine a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Lezione da chi non ci ha, ora avanti con umiltà”. E pure: “Saremoa quello che non ci va bene”. Luigi Disi è presentato ai giornalisti dopo il tavolo al Mise sulla crisi di Mercatone uno, e ha ammesso la sconfitta. “Sono qui per fare i complimenti a tutti i partiti che hanno registrato un incremento”, ha esordito. “Faccio gli auguri a tutti gli europarlamentari eletti. Per noi le elezionisono andate male e prendiamo una grande lezione. Impariamo e non molliamo. Come forza politica il Movimento sta correndo una maratona, non i 100 metri. E’ chiaro che la nostra gente si è astenuta. C’è tanto da fare ancora. Ci sono tante persone che attendono. Ci sono promesse da mantenere e da realizzare”. Quindi si è rivolto ai suoi elettori: “Ringrazio i 4,5 milioni che hannoil M5s e ringrazio anche ...

marattin : Per puro caso sono finito a conoscere questa storia di #MarkCaltagirone. E mi chiedo se è un patetico tentativo di… - Agenzia_Ansa : #Europee: boom della #Lega, crollo #M5s, #Pd secondo partito. 'Adesso si cambia in Ue', afferma #Salvini. 'Penaliz… - Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee #exitpoll Opinio per la Rai #Lega primo partito con il 27-31%; #Pd al secondo posto con 21-25%;… -