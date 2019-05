Amministrative | il Pd va ancora meglio delle Europee

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) È qualcosa di più di un voto di “tenuta”. Per la prima volta, da diversi anni a questa parte, si è invertito il trend. E il centrosinistra torna in gioco proprio dove era iniziato il declino quattro anni fa, con la frana alleche annunciò la grande “sconnessione sentimentale” col paese. Il centrosinistra vince al primo turno a Firenze, Bergamo e Bari, Pesaro, Lecce e Modena. È avanti a Reggio Emilia, Cesena, Foggia e Livorno, dove va al ballottaggio col centrodestra. Mentre a Ferrara e Forlì è avanti la Lega (leggi qui il quadro completo).Dati per nulla scontati, alla luce del risultato europeo, con la Lega primo partito in tutto il Nord e in Emilia Romagna. Che rappresentano una indicazione politica. E cioè che funziona lo schema del “campo ...

