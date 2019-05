VIDEO Sampdoria-Juventus 2-0 | Highlights | gol e sintesi Amara l’ultima di Allegri

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Massimilianosaluta con una sconfitta la: nell'anticipo pomeridiano dell'ultima giornata di campionato i bianconeri cadono in casa della, che di impone nel finale con le reti di Defrel e Caprari.2-0 IL VANTAGGIO DI DEFREL Grégoire Defrel breaks the deadlock with a dribbler that gets past to make it 1 nil!!! #tlnsoccer #SampJuve #SerieA pic.twitter.com/QKt2Wdqeic — TLNTV (@TLNTV) May 26, 2019 IL RADDOPPIO DI CAPRARI Gianluca Caprari. Take a bow! #SampJuve pic.twitter.com/tuFfzoQNAq — Adam Digby (@Adz77) May 26, 2019

