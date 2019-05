L' oroscopo dell' amore per i single | 27 maggio | Vergine timida | Bilancia impetuosa

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Le previsioni astrologiche di lunedì tracciano un percorso evolutivo, utile per raggiungere un traguardo amoroso tanto ambito da ciascun segno zodiacale. L'per ipremia coloro che afferrano al volo le opportunità amorose. Novità stellari nell'Ariete: accantonate un'eccessiva pigrizia che vi preclude all'approfondimentoe nuove storie. C'è un mondo ricco di sorprese da scoprire e i cambiamenti sono garantiti da Mercurio in posizione di sestile. Quindi uscite e apritevi all'. Toro: un vecchio amico potrebbe rientrare in modo imprevedibile nella vostra vita o potreste approfondire le amicizie, scoprendo che una conoscenza in particolare potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Che ne dite di analizzare queste novità con intraprendenza?...

