ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019)18nella Roma,Deentra in campo all’Olimpico per la sua ultima partita in giallorosso, la numero 616. Un momento emozionante sin dall’arrivo in pullman. Anche la maglia della Roma, per l’occasione, è speciale: sulla manica della casacca che indossano gli uomini di Ranieri è applicata una patch in onore del capitano. All’ultimo ingresso in campo per il riscaldamento l’Olimpico, colmo come l’occasione richiede, saluta decon una ovazione da brividi. La Curva Sud lo accoglie con uno striscione: “Nei giorni belli e in quelli tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti”. Quando lo speaker legge le formazioni, al nome disi sente un boato di affetto. La Sud ha preparato una coreografia con migliaia di bandierine con su scritto DDR. “Ci hai rappresentato in campo per 18, da oggi la tua curva ...

SSCNapoliNews : Il saluto dell’Olimpico a Daniele De Rossi dopo 18 anni d’amore - napolista : Il saluto dell’Olimpico a Daniele De Rossi dopo 18 anni d’amore Tanti striscioni e una bellissima coreografia della… - linetta53 : RT @DiegoFusaro: Cara signora Tortora, vestale dell'intrattenimento televisivo e delle serenate per lo status quo, le svelo un segreto: abb… -