Chiariello attacca | “Napoli squadra altalenante Con Ancelotti due azzurri sembrano pesci

Chiariello attacca Ancelotti : “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via - ha già perso il catenaccio?” : Chiariello attacca Ancelotti: “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via, ha già perso il catenaccio?” Napoli Chiariello Ancelotti| Umberto Chiariello, durante la sua trasmissione “Un calcio alla radio” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ancelotti e sul Napoli sulle frequenze di Radio Crc. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Umberto Chiariello “Ancelotti ha già perso la ...