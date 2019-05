Whiskey Cavalier | ABC ha cancellato definitivamente la serie

dituttounpop

(Di sabato 25 maggio 2019), ABC hala. La notizia arriva direttamente dallo showruner.Aggiornamento 25 maggio 2019: Niente da fare per, ABC dopo aver testato il terreno per qualche ora, ha deciso di non procedere con il rinnovo della. La notizia arriva direttamente dallo showrunner della, David Hemingson che su twitter ha scritto:“Ho appena ricevuto la notizia, ABC ci ha cancellati. E’ molto doloroso dire addio a questatv e al nostro straordinario cast, ma sapere che abbiamo realizzato qualcosa che vi è piaciuto, e sò che lo ricorderete nel tempo, non ha prezzo.”Pare che sia esclusa anche la possibilità che lavenga proposta ai servizi streaming, come accaduto in passato concome Lucifer e Designated Survivor. Il caso diè diverso perchè al contrario delle...

