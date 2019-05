Volley | la Nazionale maschile cede nella seconda amichevole contro il Giappone

Volley – Primo test superato per la Nazionale maschile : Giappone ko 3-1 : Gli Azzurri superano 3-1 il Giappone nella prima amichevole della stagione Parte con una vittoria la stagione della Nazionale Seniores maschile che supera il Giappone 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-21) nella prima delle due amichevoli in programma al PalaPiRastu di Cagliari. Il ct degli Azzurri Gianlorenzo Blengini per l’avvio di gara si affida al sestetto composto da Antonov, Russo, Nelli, Lavia, Candellaro, Sbertoli e al libero Pesaresi. ...

Volleyball Nations League 2019 - la Nazionale femminile di Mazzanti domina contro la Thailandia : Volleyball Nations League 2019, la Thailandia non può nulla contro l’Italia del Ct Mazzanti: 3-0 netto per le azzurre Opole, Polonia. Nella Volleyball Nations League 2019 le vice campionesse mondiali azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un secco 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) alla Thailandia. contro un avversario storicamente ostico le ragazze di Davide Mazzanti hanno mostrato una gran pallavolo: ritmo alto, ...

Volley - Osmany Juantorena torna in Nazionale! “Sogno le Olimpiadi” : La notizia era nell’aria da tempo, di fatto mancava solo l’ufficialità che è arrivata oggi: Osmany Juantorena tornerà a vestire la maglia della Nazionale italiana di Volley. Il campione italo-cubano, classe 1985, aveva annunciato l’addio al termine dei deludenti Mondiali 2018, quando la selezione tricolore fu eliminata nel corso della terza fase, mancando l’accesso alla zona medaglie. Nel corso dei mesi il ct Gianlorenzo ...

Volley - Osmany Juantorena torna in Nazionale? “Risponderò in 2 giorni - ho lasciato una porta aperta”. L’Italia aspetta la Pantera : Osmany Juantorena torna in Nazionale? Questa è la grande domanda che si stanno facendo gli appassionati di Volley in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma a Bari nel weekend del 9-11 agosto. La Pantera vestirà nuovamente l’azzurro per dare una mano all’Italia nel conquistare il pass per il Sol Levante? Lo schiacciatore, reduce dalla settimana perfetta durante la quale ha conquistato scudetto e ...

Sitting Volley – Le azzurre in partenza per il Giappone in vista del torneo internazionale di Chiba : Sitting Volley: la Nazionale Femminile in partenza per il Giappone Nella giornata di domenica, la Nazionale femminile di Sitting Volley partirà alla volta del Giappone, dove sarà impegnata in un stage di allenamento a Sendai dal 13 al 21 maggio, prima di prendere parte ad un torneo internazionale in programma a Chiba dal 21 al 27 contro Cina, Canada e le padrone di casa del Giappone. Durante lo stage di allenamento a Sendai le ragazze di ...

Volley : Nazionale Femminile - l'avventura azzurra parte con una vittoria sulla Cina U.23 : CAVALESE, TRENTO,- Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana Femminile ha battuto in amichevole l'under 23 cinese 3-2, 17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7,. Dopo due settimane di allenamenti ...

Volley - amichevole : Italia-Cina Under23 3-2. Nazionale di Mazzanti rimaneggiata - Sorokaite top scorer : La prima uscita contro la Cina Under 23 è vittoriosa per la Nazionale italiana di Volley femminile, presentatasi a Cavalese in formazione ampiamente rimaneggiata: le azzurre di Mazzanti si impongono per 3-2 (17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7) in una partita giocata a fasi alterne dalle due selezioni. Formazione di partenza per l’Italia con Orro in regia, opposto Nwakalor, schiacciatrici Pietrini e Sorokaite, centrali Alberti e Botezat, ...

Nazionale Volley femminile - le scelte del CT Mazzanti per il collegiale : out Egonu e Sylla : Il commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ha diramato la lista delle convocate in vista del collegiale di Cavalese che ha preso il via il 1° maggio e proseguirà fino al giorno 9. Le scelte del CT sono solo in parte simili a quelle effettuate in merito alla Nations League che vedrà le azzurre impegnate tra maggio e giugno nella fase a gironi. Tra le escluse si segnalano soprattutto le atlete di Novara e ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Volley - Blengini : “Vettori ha rinunciato alla Nazionale. Apertura da Juantorena - seguo anche Kooy” : La Nazionale italiana di pallavolo ha in arrivo una serie di impegni davvero notevole. Ben quattro eventi uno dietro l’altro, con il punto focale sulla qualificazione olimpica in palio nel girone di Bari dal 9 all’11 agosto. Si inizierà, tuttavia, con la Nations League, quindi campionati europei in Francia e Coppa del Mondo in Giappone. Tantissimi appuntamenti che hanno imposto al CT Gianlorenzo Blengini di ritoccare la rosa della ...

Volley : la nazionale femminile si raduna a Cavalese : Cavalese, TRENTO,- Prosegue il periodo di preparazione della nazionale femminile di Davide Mazzanti, che da domani sino al 9 maggio lavorerà in collegiale a Cavalese. Rispetto al primo raduno, salgono ...

Volley - Davide Gardini rivelazione dell’anno negli USA. Il figlio d’arte è pronto per la Nazionale - lo schiacciatore merita l’azzurro : Davide Gardini è stato premiato come “freshman of the year” cioè rivelazione dell’anno del campionato riservato ai college statunitensi. Lo schiacciatore ha indossato la casacca della Brigham University, durante l’anno è stato premiato per ben tre volte come miglior giocatore della settimana e al termine della stagione ha ricevuto l’ambito riconoscimento. Il 20enne, che si è trasferito a Provo (nella Salt Lake ...

Volley femminile - inizia la stagione della Nazionale. Da oggi le azzurre in raduno a Milano : È iniziata oggi la stagione 2019 della Nazionale Italiana di Volley femminile, che si è radunata in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Le azzurre, guidate dal CT Davide Mazzanti, si alleneranno fino a domenica 28 aprile. Sono quattordici le atlete convocate: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Chiara De ...

Volley : stabilito il programma delle amichevoli della nazionale di Blengini : ROMA- Nell'arco della lunga e intensa stagione internazionale che la vedrà scendere in campo in quattro manifestazioni ufficiali, la Volley Nations League, il Torneo di Qualificazione Olimpica, i ...