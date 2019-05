Migranti | la tratta dalla Turchia e il mistero degli scafisti russi

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di Migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Autista arrestato con 6 Migranti : Uber sospende tratta Italia-Francia : Fabrizio Tenerelli La trasferta di sei migranti africani si è interrotta sull’autostrada francese, in corrispondenza del casello di La Turbie, sopra il Principato di Monaco, dove il furgone Mercedes è stato fermato e per l’Autista sono così scattate le manette In passato, alcuni migranti avevano provato a valicare clandestinamente in taxi il confine italo-francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ma la vicenda si concluse con ...

Migranti - Mattarella : “Sanzioni contro chi rifiuta di accoglierli? Sono previste dai trattati. In Ue serve più solidarietà” : “Che la solidarietà sia mancata è un fatto di cui non si può che prendere atto”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene sulla gestione migratoria da parte dell’Unione europea e auspica che con la nuova legislatura a Bruxelles vengano messe in campo riforme che permettano di superare il regolamento di Dublino che, di fatto, delega la gestione degli arrivi esclusivamente ai Paesi europei che si affacciano ...

Migranti : la Ong Mediterranea passa al contrattacco : La vicenda riguarda il salvataggio da parte della Mare Jonio il 18 marzo scorso. Nell'inchiesta risultano indagati il comandante della nave e il capo missione Luca Casarini. Mentre non si spegne la ...

Migranti : restano tutti sulla nave 'Alan Kurdi' - continuano trattative : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - restano tutti sulla nave 'Alan Kurdi' della ong Sea eye i 64 Migranti, tra cui donne e bambini, che dall'alba di oggi naviga al limite delle acque territoriali a 15 miglia da Lampedusa. Dopo avere respinto l'invito del Governo a sbarcare da sole con i due bambini, le du

Migranti - Alan Kurdi vicina a Lampedusa : trattative Italia-Germania. Seehofer : ‘Ue coordini’. Salvini : ‘Colpa è di ong complici’ : L’Alan Kurdi continua a stazionare a poche miglia da Lampedusa, appena fuori dalle acque territoriali italiane, con i 64 Migranti soccorsi mercoledì al largo della Libia. Il comandante della nave della ong tedesca Sea Eye sta dunque rispettando l’ordine intimato dal Viminale a non entrare in territorio italiano, negando così il porto sicuro richiesto, e sottolineava come un eventuale transito sarebbe considerato “non ...