Gilet gialli | portavoce | ‘Contro di noi repressione di Stato Ue? Inutile | vantaggi solo

Tra lepenisti e Gilet gialli la maledizione dell'Eliseo colpisce anche Macron : L’ultimo, anzi l’ennesimo, scontro con Marine Le Pen alle Europee di domenica prossima dovrebbe vederlo vincente, seppure di stretta misura (22,5% vs 22% dei consensi stando agli ultimissimi sondaggi) e questo, almeno, lo metterà al riparo dall’ondata di critiche che la signora della destra francese gli scarica addosso da settimane (anche dal palco milanese di sabato scorso): “Se monsieur le président prende ...

SPY FINANZA/ Le finte "destabilizzazioni" che passano da Gilet gialli e M5s : I gilet gialli sono serviti alla fine ad aiutare Macron. E anche in Italia le forze anti-sistema sembrano poi finire per sorreggerlo

Tolosa - liberati gli ostaggi e arrestato sequestratore/ 'Miliziano dei Gilet gialli' : Presa d'ostaggi a Tolosa, liberate le donne sequestrate e arrestato l'assalitore: si tratta di un 17enne, proclamatosi 'braccio armato dei gilet gialli'.

TOLOSA - 17ENNE CON 3 DONNE OSTAGGIO/ Spari a polizia "io braccio armato Gilet Gialli" : TOLOSA, 5 persone OSTAGGIO di un 17ENNE armato: scartata ipotesi terrorismo, Spari alla polizia. 'Sono il braccio armato dei Gilet Gialli'

Tolosa - 17enne prende 4 donne in ostaggio in una tabaccheria : 'Sono il braccio armato dei Gilet gialli' : Un diciassettenne si è asserragliato in un bar di Blagnac, vicino a Tolosa , prendendo cinque persone in ostaggio. Il ragazzo, il cui nome è Yanis, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe aperto due ...

Francia - da Macron sgravi per le famiglie senza cedere ai Gilet gialli : stata una doverosa correzione di rotta. Gli obiettivi finali, però, non cambiano. Le riforme varate il 25 aprile da Emmanuel Macron confermano l'orientamento del presidente. Sono scomparsi i toni da '...

Sabato flop per i Gilet gialli - poche migliaia in piazza in tutta la Francia : Intanto, sul sito del quotidiano Libération circa 1.400 esponenti del mondo della cultura hanno espresso sostegno ai gilet gialli: tra loro Juliette Binoche ed Emmanuelle Béart, Édouard Louis e Annie ...

Gilet gialli : opposizione contro Castaner : PARIGI, 3 MAG - E' arrivata l'autocritica di Christophe Castaner ma l'opposizione è scatenata contro il ministro dell'Interno e continua a chiederne le dimissioni dopo che le sue denunce sull'...