F.1, Hamilton in pole a Montecarlo

Anchenel segno Mercedes. Il leader mondiale Lewiscentra lan.85 in carriera (seconda stagionale) con 1'10"166, nuovo record del tracciato. Accanto a lui parte il compagno di scuderia Bottas,secondo per 86 millesimi. Ancora una giornata difficile per la Ferrari: Vettel non va oltre il quarto posto (a 781 millesimi), dietro anche alla Red Bull di Verstappen (a 475 millesimi da). Addirittura eliminato in Q1 Leclerc (16°, partirà in 8a fila), proprio sul circuito di casa.(Di sabato 25 maggio 2019)