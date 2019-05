RaiNews : Nell'ultima settimana sono ben sette gli scalatori morti a causa di malori dovuti all'altitudine nel mese più popol… - TelevideoRai101 : Everest affollato, morti 10 scalatori - infoitinterno : L'Everest è troppo affollato: 10 alpinisti morti in una settimana -

Dieci alpinistiin una settimana, sei solo negli ultimi due giorni sull'. Le ultime due vittime sono un britannico e un irlandese. A causare i decessi sarebbero state le troppe ore passate oltre quota 8.000 a causa della lunga fila per raggiungere la vetta. Mercoledì una finestra di bel tempo ha permesso a 250 alpinisti di tentare la scalata. Sono arrivati in cima in 200, ma solo dopo un'attesa di due ore in condizioni estreme. Su 4.800che hanno affrontato la vetta più alta del mondo, in 300hanno perso la vita.(Di sabato 25 maggio 2019)