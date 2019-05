Coppa del Re – Flop di Messi | trionfa il Valencia | Barcellona ko 2-1

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : prima giornata di finali. Sei le specialità olimpiche in acqua : prima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: dodici le finali odierne, sei in specialità olimpiche e sei in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. Si impongono tutti i grandi favoriti della vigilia nelle specialità olimpiche, con il lusitano Fernando Pimenta che fa il bis nel K1 su 500 e 1000 metri. SPECIALITA’ olimpiche Nel K1 200 ...

Impresa Valencia - trionfo in Coppa del Re : delusione per il Barcellona di Messi [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Praga 2019 : vince Kate French. La migliore delle azzurre è Elena Micheli - 11ma : Soltanto sfiorata la top 10 dalle tre azzurre del Pentathlon moderno nella finale femminile della tappa di Coppa del Mondo di Praga: 11ma Elena Micheli, 15ma Alessandra Frezza e 19ma Alice Sotero, nella gara vinta dalla britannica Kate French davanti alla russa Gulnaz Gubaydullina ed all’altra britannica Jessica Varley. La britannica Kate French vince la prova di scherma e, nonostante una prova opaca nel nuoto, le basta il settimo crono ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Pagni e Tonioli quarti nel compound misto ad Antalya : 4° posto per Pagni e Tonioli nel compound misto. Domani 2 finali azzurre nel ricurvo Nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), al termine delle finali della divisione compound, chiudono al quarto posto gli azzurri Sergio Pagni e Marcella Tonioli, superati nella finale per il bronzo mixed team dai padroni di casa della Turchia per 154-152. Domani giornata di chiusura con le finali dell’arco olimpico. L’Italia sarà ...

Coppa Portogallo - trionfo dello Sporting : ko il Porto ai rigori : Si è giocata la finale di Coppa Portogallo, trionfo dello Sporting che ha vinto dopo i calci di rigore contro il Porto. All’Estadio Nacional di Oeiras, formazione allenata da Sergio Conceicao passa in vantaggio con la rete di Tiquinho Soares, poi arriva il pareggio immediato alla fine del primo tempo regolamentare e porta la firma del solito Bruno Fernandes. Poi la svolta nell’extra time, il 2-1 in favore del team allenato da ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : quarto posto per Pagni e Tonioli nel compound misto - domani le finali del ricurvo : La quinta e penultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) al termine dello svolgimento delle finali di tutti i tornei riservati al compound. Per l’Italia non è arrivato il primo podio della manifestazione con la coppia formata da Marcella Tonioli e Sergio Pagni che ha avuto la peggio nella finale per il bronzo della gara a squadre mista di compound contro i padroni ...

Canoa : Paralimpici. tre argenti per Italia in Coppa del Mondo a Poznan : Paralimpici Italia. Si conclude con tre medaglie d'argento per la squadra azzurra di paraCanoa la spedizione nella Coppa del Mondo di Poznan

Coppa del Re - incidenti a Siviglia : 23 arresti e 5 feriti [DETTAGLI] : Non inizia nel migliore dei modi la giornata della finale di Coppa del Re, in programma alle 21 a Siviglia tra Barcellona e Valencia. incidenti e feriti questa mattina. Secondo la stampa spagnola questa mattina si sono verificati incidenti che hanno portato le forze dell’ordine ad arrestare 23 tifosi. Nel bilancio anche 5 agenti della “Policia Nacional” feriti. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...

Paracanoa - Coppa del Mondo Poznan 2019 : altri due podi per l’Italia con Federico Mancarella ed Eleonora De Paolis : Continua a raccogliere podi l’Italia della Paracanoa nella prima tappa di Coppa del Mondo di Poznan, in Polonia, dove qualche giorno fa si sono tenuti anche gli Europei: arrivano stamane infatti i due secondi posti di Federico Mancarella nel KL2 200 e di Eleonora De Paolis nel KL1 200. Entrambi erano già saliti sul podio anche nella rassegna continentale. Nel KL2 200 maschile affermazione del neozelandese Scott Martlew in 41.127, che va a ...

Coppa del Mondo di scherma paralimpica - Bebe Vio inarrestabile : vittoria anche in Brasile : Coppa del Mondo di scherma paralimpica, Bebe Vio ha domato le avversarie sulle pedane brasiliane di San Paolo Non si ferma la striscia di vittorie di Bebe Vio. L’azzurra conquista il successo sulle pedane brasiliane di San Paolo dove è in corso la tappa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La fiorettista delle Fiamme Oro sigla il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria ...

Programmi TV di stasera - sabato 25 maggio 2019. In diretta sul Nove la finale di Coppa del Re Barcellona-Valencia : Barcellona-Valencia Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 14 Milly Carlucci conduce la seconda semifinale, nonché la penultima puntata che stabilirà le coppie finaliste che venerdì prossimo si contenderanno la vittoria. Ospiti, in qualità di ballerini per una notte, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Flavio Insinna, un trio che ha fatto la fortuna delle prime stagioni di Don Matteo. Rai2, ore 21.05: The Rookie | ore 22.40: Bull 3 1×17 ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : Van der Poel senza rivali nello short track. Chloe Woodruff si impone tra le donne : Ad una sola settimana di distanza dal trionfo nello short track di Albstadt, Mathieu Van der Poel si ripete anche nel secondo appuntamento di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Dopo un attacco imperiale a quattro giri dal termine, il fuoriclasse olandese ha proseguito nella sua cavalcata solitaria cedendo soltanto nel finale, ma resistendo comunque alla rimonta del gruppo. Con un colpo di reni, il portacolori della ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : a Mark Mcauley e Filippo Moyersoen le gare di giornata - la Svezia vince la Coppa delle Nazioni : Venerdì scoppiettante a Roma, dove nella magica cornice di Villa Borghese sono andate in scena molte gare della rassegna Piazza di Siena 2019, annuale manifestazione di Equitazione, che anche oggi ha riservato molto spettacolo e divertimento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dalla gara delle ore 9, che al Galoppatoio ha visto prevalere un italiano, Filippo Moyersoen, che in sella al suo Bellami è ...