ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Al fin siam giunti. E quest’anno mi viene pure da dire “lassa fa’ a chella bella Vergine ‘e Pumpei”. Sinceramente non se ne poteva più di questo campionato farlocco, di questa messinscena peggiore del wrestling, di questa commedia recitata ad uso e consumo di una sola tifoseria e per salvaguardare gli interessi di una sola famiglia. Siamo alla fine e bisognerebbe allertare i vertici della serie A sul fatto che, continuando così, si rischia di far esaurire anche quel poco interesse che è rimasto nei confronti di questo campionato. D’altronde lo dicevano anche i Beatles: “And in the end, the love you take Is equal to the love you make”. Per adesso però vediamoci questa partita e cerchiamo di chiudere in bellezza. Minuto 0’ – Dal momento che pare che stiamo trattando De Paul ci hanno mandato l’arbitro Di Paolo così iniziamo ad abituarci. Due minuti, due ...

napolista : Cia’ Lore’. Se passo per Milano te vengo a saluta’ La cronaca del tifoso di Bologna-Napoli. Considerato che il camp… - bx1ale_cia : @_the_jackal @lore_baglioni @Europarl_IT oppure dire ueee ai greci devastati dalle politiche europee di austerità p… - bx1ale_cia : @Europarl_IT @lore_baglioni @_the_jackal pagare degli youtubers per influenzare i giovani, buona strategia, quello… -