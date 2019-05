A Roma l’ alta qualità e la buona cucina può fare a meno anche dei fornelli

laragnatelanews

(Di sabato 25 maggio 2019) pappa al pomodoro Ini sono territoriali : hanno l’abituale posto per prendere l’aperitivo, il ristorante di moda, il luogo dove aspettano per il gelato… in fila (che gira l’angolo) perché se c è fila è bono(??). Non tutti sono curiosi di addentrarsi in centro poiché “territorio” per stranieri , menù turistici e a volte non bilanciati per– prezzo , ma…c’è sempre l’eccezione ! Esiste ancora una fetta di persone a cui piace passeggiare sul pavè di, magari mano nella mano, magari andando verso un teatro…e dopo teatro , dove si mangia? O dove si puòun aperitivo prima? Non lontano dal Teatro Argentina (appunto) c’è via dei Barbieri, che se uno non la guardasse su google maps forse ci passerebbe davanti ignorandola, per dirigersi verso la più nota Via delle Botteghe Oscure o all’ombra dell’re della Patria, ma vi consiglio di girare proprio a Via dei Barbieri ...

