Wired Next Fest 2019 a Milano | cosa vedere oggi

(Di venerdì 24 maggio 2019) Al via venerdì mattina ai Giardini Indro Montanelli l’edizionedeldi. Tra i protagonisti della giornata inaugurale, al mattino, l’astrofisica Sandra Savaglio e Zerocalcare, dopo pranzo l’economista Carlo Cottarelli e il sottosegretario Stefano Buffagni per parlare del governo e dei conti pubblici. E poi Alessandro Borghi assieme a Elio Germano e Charlie Charles, per entrare nel vivo di una giornata che si chiuderà con la musica di Manuel Agnelli, Daniele Silvestri, Ghemon. Gli incontri prendono il via alle 10:00 di venerdì 24 maggio, quando sui due palchi, quest’anno ribattezzati Sala X e Sala Y, saliranno Andrea Galeazzi, il più noto influencer tecnologico in Italia, e Giulia Silenzi, senior manager di Officine Innovazione. Alla stessa ora prenderanno il via anche i vari workshop e le attività legate al mondo dell’innovazione ...

