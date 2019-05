U&D | la corteggiatrice Klaudia a sorpresa su Andrea | ' Se sceglie Natalia è solo

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) La settimana prossima andrà in onda la tanto attesa scelta diZelletta, il tronista del trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi). Prima della scelta, le corteggiatrici del ragazzo pugliese hanno lasciato delle dichiarazioni sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. In particolare, laPoznaska dopo aver assistito alla pace passionale traZelletta eParagoni ha commentato a caldo chealla finerà la sua antagonista. Quindi, lei è ancor più convinta di aver fatto bene a non presentarsi all'appuntamento lontano dalle telecamere. Ma non è tutto, perché la 18enne originaria di Rieti ha continuato dicendo che al momento è molto confusa: "Da un lato sono felice di essere arrivata fino alla fine ed essermi fatta conoscere da. Però dall'altro ho ...

LuS_inc : @U_mBertOsTwEet Dico questo: AGI è una delle principali agenzie d'Italia. Dà una news. L'Uff. stampa Juve non repli… - SSMusicTweet : #NGK censored U. #NGKFromMay31 - ItalianAirForce : La Scuola Specialisti dell’#AeronauticaMilitare ha ospitato il Corso per Operatori di Diritto Internazionale Umanit… -