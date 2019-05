Tornado e alluvioni negli USA centrali | gravi danni | vittime e feriti

Meteo - violenta ondata di maltempo negli USA : 60 Tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali , alluvioni lampo e quasi 60 tornado . Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni , ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Meteo - città paralizzate dal maltempo in Russia : tempeste di grandine - piogge torrenziali - alluvioni lampo e un Tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...