Strage Corinaldo | sequestrata la discoteca Indagato anche il sindaco

Strage di Corinaldo - la discoteca era un magazzino agricolo : indagato sindaco e altri sette : Secondo gli accertamenti disposti dalla Procura di Ancona, la struttura in cui morirono cinque ragazzi minorenni e una mamma, risulta tuttora classificata come magazzino agricolo . Nel registro degli indagati ora anche i componenti della Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.Continua a leggere

Strage Corinaldo - sequestrata discoteca : 15.37 I carabinieri hanno eseguito un decreto del gip del Tribunale di Ancona che ha disposto il sequestro preventivo della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo ,dove a dicembre morirono 6 persone. Gli approfondimenti "hanno evidenziato gravi carenze della struttura" tali da "non garantire, in caso di emergenza,le necessarie condizioni di sicurezza". Oltre che nei confronti di gestori, proprietari e addetto alla sicurezza, già indagati, la ...

Ancona - Strage di Corinaldo : rubati oggetti dalla tomba del 16enne Daniele Pongetti : Quella che arriva dalla provincia di Ancona è una notizia molto triste, in quanto sarebbero stati rubati alcuni oggetti dalla tomba di Daniele Pongetti , uno degli adolescenti rimasti vittima della cosiddetta " strage di Corinaldo ", avvenuta la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi alla discoteca "Lanterna Azzurra". Il ragazzo aveva 16 anni, e come tanti altri stava aspettando l'esibizione del trapper "Sfera Ebbasta". Ma all'improvviso, quella che ...

Daniele - morto nella Strage di Corinaldo : sciacalli rubano i suoi ricordi dalla tomba : Gli sciacalli non si fermano nemmeno di fronte alla morte di un ragazzo di 16 anni. Daniele Pongetti è una delle vittime della strage della discoteca Lanterna Azzurra di...

Siete penosi! Strage di Corinaldo - ladri in azione sulla tomba di Daniele : Lo sfogo di Donatella Magagnini, la mamma di Daniele Pongetti, una delle vittime della Strage di Corinaldo, a cui alcuni ladri hanno rubato oggetti di valori dalla sua tomba:"Ho sempre pensato e creduto che al mondo ci sia tanta gente malata di testa e che persino non sappia come impegnare il proprio tempo. Dico questo perché oggi andando al cimitero da Dany ho avuto di nuovo una sorpresa... Gli avevo portato dal suo viaggio a Barcellona una ...