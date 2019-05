Scuola | via libera ai concorsi per 17mila insegnanti

Motori – Citroen fa Scuola di… comodità : da oltre cent’anni è come viaggiare in poltrona [GALLERY] : Da sempre all’avanguardia in termini di comfort, Citroën può vantare una storia fatta di costanti innovazioni orientate al benessere a bordo L’automobile nacque scomoda, con panchette dure come il legno con cui erano realizzate. Ben presto arrivarono comode imbottiture rivestite in pelle (all’epoca il materiale più solido e resistente) adatte alle intemperie cui era esposto lo stesso conducente. Quando Citroën produsse la sua prima 10HP ...

Un sindaco francese regala viagra ai cittadini per evitare la chiusura della Scuola locale : viagra per tutti. Contro il calo demografico del suo paese, Montreau, il sindaco Jean Debouzy ha deciso di regalare la famosa pillola blu a tutta la popolazione.Con l’inusuale trovata, il primo cittadino spera in un baby boom: solo la nascita di nuovi bambini potrà evitare la chiusura della scuola locale.Il paese di 650 abitanti a sud di Parigi, nel dipartimento di Loiret, ha sofferto un drastico calo della popolazione infantile che ...

Villafranca di Verona : al via il Festival dei cortometraggi sul cinema per la Scuola : Sono molteplici oggi le opportunità formative che ruotano intorno alle realtà scolastiche e una scuola che scorga con favore le possibilità innovative nel modello educativo può approfondire conoscenza e pratiche dell'offerta didattica extracurricolare fissate in riferimenti legislativi sempre più orientati verso la crescita dell'iniziativa e creatività giovanile. Il Liceo "Enrico Medi" di Villafranca di Verona è uno dei pochi in Italia ad aver ...

Concorso Scuola infanzia e primaria al via : su cosa devo prepararmi? : Il decreto relativo al Concorso ordinario per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Potranno partecipare al Concorso per i posti comuni gli aspiranti docenti che possiederanno uno dei seguenti requisiti: diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti, presso gli istituti magistrali, entro l’anno scolastico 2001/02 oppure analogo titolo estero ...

Al via il primo corso della Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI : "La rappresentazione - valorizzazione e comunicazione sociale dell'... : Il 10 maggio scatta operativamente l'attività dell'associazione lanciata da Federfarma Umbria , UMWEB, Perugia. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 25 marzo, parte operativamente l'...

Speciale difesa : Romania - nave-Scuola Mircea salpa per tradizionale viaggio di addestramento : Bucarest, 06 mag 16:00 -, Agenzia Nova, - La nave-scuola Mircea della Marina militare romena, da 80 anni ambasciatrice della Romania sui mari e gli oceani del mondo, è partita per..., Rob,

Scuola - mobilità personale educativo : via alle domande - modalità - scadenze e istruzioni : Via alle domande di mobilità per il personale educativo della Scuola pubblica italiana che intende chiedere il proprio trasferimento in vista del prossimo anno scolastico 2019/2020. mobilità personale educativo, via alle domande di mobilità L’Ordinanza Ministeriale numero 203 dello scorso 8 marzo ha confermato che la procedura per l’invio delle domande deve avvenire con modalità online, attraverso la consueta piattaforma ...

AL VIA IL CORSO A.S.T.A - ALTA Scuola DI TURISMO AMBIENTALE - : UNA SETTIMANA CON I MAGGIORI ESPERTI DI TURISMO E COMUNICAZIONE DAL 6 ALL´11 MAGGIO 2019 FONDO AUTERI - SANT´ANDREA DI VALDERICE Trapani, 3 maggio 2019 - Al via il CORSO A.S.T.A., ALTA ...

Scuola - ABOLITE NOTE SUL REGISTRO/ Via libera alla Camera per l'educazione civica : SCUOLA, addio NOTE sul REGISTRO: il Regio decreto del 1928 è stato in parte abolito, ma si è scatenata la polemica non tutti erano infatti d'accordo.

Bufera su Michael Jackson : via il nome della star da una Scuola elementare : Non c'è pace per il mito di Michael Jackson . Il documentario 'Leaving Neverland' trasmesso in America sulle frequenze della HBO, che ha affrontato di petto le accuse di pedofilia rivolte al Re Del ...

Scuola/L'APPELLO : LA STORIA È UN BENE COMUNE - SALVIAMO IL SUO INSEGNAMENTO : Sono diffusi, in molte società contemporanee, sentimenti di rifiuto e diffidenza nei confronti degli "esperti", a qualunque settore appartengano, la medicina come l'astronomia, l'economia come la ...

Scuola - aggiornamento Gae : al via da oggi le domande - ecco cosa potranno fare gli aspiranti docenti : Al via da oggi, venerdì 26 aprile, le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo quanto indicato dal decreto 374/19: i docenti avranno tempo sino al prossimo 16 maggio (scadenza ore 14) per presentare le loro domande tramite il sistema Polis. L’aggiornamento avrà validità triennale, vale a dire sino all’anno scolastico 2021/2022. L’aggiornamento riguarderà anche le graduatorie di istituto di ...

Rapinano il custode della Scuola di via Buniva minacciandolo con i taser : Pensavano di fare razzia nella scuola elementare Leone Fontana di via Buniva 19 di buon mattino, ma si sono trovati di fronte il custode, intento a ispezionare l'edificio. Così, per non fuggire a mani ...

Al via il super ponte di Pasqua con 10 giorni di vacanza : ecco quando si tornerà a Scuola : Scuole chiuse da oggi per il ponte di Pasqua dei record che durerà almeno fino al 25 aprile, festa della Liberazione, e, in alcuni casi, fino al 2 maggio, dopo la festa dei Lavoratori: ecco il calendario delle vacanze Pasquali regione per regione e quando si tornerà sui banchi. Gli studenti più fortunati al Centro Sud.Continua a leggere