Pakistan,esplosione in moschea:3 morti

Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 15 ferite in unaavvenuta all'interno di unaa Quetta, la capitale provinciale del Belucistan.Lo scoppio è avvenuto nellaRahmania Masjid situata nell'area di Pashtoonabad. I soccorritori e fonti della polizia hanno riferito che "due corpi senza vita e 15 feriti" sono stati trasportati all'ospedale civile di Quetta. Due dei feriti sono in gravi condizioni.Non si conoscono le cause dell'.(Di venerdì 24 maggio 2019)