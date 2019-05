Overwatch riceve finalmente i replay

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Blizzard haintrodotto la feature deiin, riporta VG247.com.Il PTR diè stato aggiornato con una nuova patch che aggiunge la funzione di. Quando verrà lanciata nelle prossime due settimane, il gioco salverà automaticamente fino a dieciper tutti i giocatori.C'è una nuova schedasotto il profilo, che è dove bisognerà andare per vederli. Ifunzionano come ci si aspetterebbe, registrando l'intera partita dalle prospettive di tutti i giocatori. Quando caricherete un, sarete in grado di cambiare prospettiva in qualsiasi momento.Leggi altro...