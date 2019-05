Meteo | l' attacco polare | torna l' incubo di pioggia e freddo | ecco fino a quando

liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) La nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo instabile o molto instabile su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che potrebbero sconfinare a tratti delle zone costiere. Il ramo più settentrionale del fronte potrebbe spingersia coinvolgere anche parte del Nord Italia, soprat

_fiorucci : RT @Libero_official: Incubo-meteo, non è finita: pioggia e temperature in picchiata. Fino a quando farà freddo - Libero_official : Incubo-meteo, non è finita: pioggia e temperature in picchiata. Fino a quando farà freddo - retewebitalia : -