Lucano torna a Riace per votare

Riace : Lucano può tornare in paese - ma solo per il comizio e il voto : Riace: Lucano può tornare in paese, ma solo per il comizio e il voto Il sindaco uscente (e sospeso) è candidato come consigliere comunale. Il presidente del tribunale di Locri ha deciso che potrà assistere alle attività di chiusura della campagna elettorale e successivamente recarsi alle urne domenica 26 maggio (SPECIALE ...

Mimmo Lucano torna a Riace - ma solo per comizio finale e voto : Il sindaco sospeso del borgo calabrese per la prima volta potrà rientrare in paese. Alle elezioni è candidato al consiglio comunale

Riace di nuovo nel sistema Sprar - Asgi : “Vittoria per Lucano e per la città che torna ad accogliere” : L'Asgi ha commentato la sentenza del Tar di ieri, che ha bloccato l'espulsione di Riace dal circuito degli Sprar: "È una vittoria del sindaco di Riace, Domenico Lucano, ma soprattutto dell’intera comunità Riacese, che può oggi riprendere quel percorso virtuoso di integrazione sociale tra le diverse comunità che abitano quel territorio"Continua a leggere

Riace - i giudici : "L'esilio continui - Lucano può tornare a commettere reati" : Le motivazioni della sentenza con cui i giudici del Riesame di Reggio Calabria hanno motivato l'allontanamento dell'ex sindaco, ignorando le chiare indicazioni date dalla Cassazione

Arriva Mimmo Lucano e La Sapienza torna agli anni '70 : Siamo nel 2019 ma per un giorno l'università La Sapienza è tornata ad essere quella degli anni '70. Con i fascisti in marcia verso piazzale Aldo Moro, gli antifascisti radunati a difesa (“Neanche un passo ci farete nella Sapienza, neanche un passo”), e il gran finale sulle note di “Bella ciao” che r

Cassazione dà ragione a Mimmo Lucano sulla gestione dei rifiuti : può tornare a Riace : Cassazione ha sospeso la misura cautelare del divieto di dimora a Riace per l'ex sindaco Lucano, perché mancano gli indizi contro di lui sulla gestione dei rifiuti. "Non ha frodato nessuno, ha unicamente agito in nome della solidarietà", hanno commentato Maurizio Acerbo e Stefano Galieni, Segretario Nazionale e Responsabile Immigrazione di Rifondazione Comunista, Sinistra Europea.Continua a leggere