“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210 : “La sua è una grave mancanza” : Per la serie anche i ricchi piangono sembra che il revival di Beverly Hills 90210 stia portando a galla una serie di fantasmi e problemi che in questi mesi e in questi anni non avevamo mancato immaginato. Questa volta la rivelazione o, meglio, la denuncia arriva da Brian Austin Green, l'amato David Silver della serie, e riguarda la bella moglie Megan Fox. L'attrice non ha bisogno di presentazioni ma quello che non sapevamo di lei è che ha ...

VIDEO Toto Wolff : “La F1 senza Nika Lauda perde il suo cuore e la sua anima” : Giornata di cordoglio, oltre che di prove libere, a Montecarlo. Oggi è incominciato il lungo weekend riservato al GP Monaco 2019 ma inevitabilmente il pensiero è andato a Niki Lauda, scomparso a inizio settimana all’età di 70 anni. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha voluto ricordarlo con un accorato pensiero: “senza di lui la Formula Uno ha perso l’anima e il suo cuore“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

Mila Suarez dopo il GF 16 : “La De André? Ha il veleno nel sangue” : Grande Fratello: Francesca De André ha bullizzato Mila Suarez nella casa? Francesca De André e Mila Suarez non sono di certo diventate amiche durante la loro partecipazione al reality show di canale 5. La bella modella marocchina, che è stata recentemente eliminata dal GF 16, ha dichiarato, attraverso il suo profilo social, di voler querelare la figlia d’arte per aver subito del bullismo durante la sua permanenza nel programma, ma ora a ...

Pamela Prati - “La sua agente rivelerà che Mark Caltagirone non esiste. Che fine farà a questo punto la showgirl?” : Attualità Anna Falchi: “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’ là. Mark Caltagirone non esiste” di F. Q. È la conferma che molti aspettavano da tempo e pare che stavolta a darla sarà proprio una delle agenti di Pamela Prati, ospite nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso. ...

Lotito difende la sua Lazio e bacchetta Inzaghi : “La classifica non rispecchia le nostre potenzialità” : Lazio, il presidente Claudio Lotito ha parlato dell’annata della squadra di Inzaghi ma anche dell’ipotesi Superlega “Questa squadra può competere alla pari con tutti, deve dimostrare il proprio valore sul campo. Ad oggi, purtroppo, abbiamo un posizionamento in classifica che non corrisponde alle potenzialità della squadra, mi auguro che nel rush finale della stagione possa verificarsi quel colpo di coda che possa poi ...

Leonardo Da Vinci - il direttore degli Uffizi Schmidt : “La sua ciocca di capelli? Una sciocchezza” : “Questa cosa sulla ciocca è veramente una cosa sciocca: nessuno specialista ci crede e tra l’altro è estremamente improbabile che una ciocca di Leonardo potesse essere ritrovata in una collezione privata americana”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, alla presentazione, nell’auditorium Vasari degli Uffizi, dell’annullo filatelico da parte di Poste Italiane di 4 nuovi francobolli dedicati a Leonardo da Vinci ...

Serena Rutelli - l’annuncio a sorpresa : “La sua madre biologica vuole incontrarla”. La reazione di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli : Serena, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, sta vivendo la sua avventura nella casa del Grande Fratello ed è ignara del fatto che in queste ore tutti gli occhi sono puntati su di lei e che nella puntata di questa sera del reality ci sarà una grossa novità per la sua vita. Barbara D’Urso ha annunciato infatti nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live di aver ricevuto una lettera dalla madre biologica ...

Eca - Presidente European Leagues attacca Agnelli : “La sua lettera contiene false accuse” : “La lettera non solo contiene solo false accuse, ma anche informazioni fuorvianti sul futuro dibattito per lo sviluppo delle competizioni europee per club professionistici e sulle azioni intraprese dalle leghe europee“. Così Lars-Christer Olsson, Presidente dell’European Leagues (l’associazione delle leghe europee), risponde al Presidente Andrea Agnelli che in una lettera ha invitato i 232 membri dell’ECA a ...

Alex Belli parla di Mila Suarez : “La sua priorità era rifarsi il sen0”. L’ex moglie di sgancia una bomba su Belli : La questione Alex Belli e Mila Suarez è sempre molto accesa. parla anche l’ex moglie di Belli che sgancia un indiscrezione sull’attore Lo scorso appuntamento del Grande Fratello ha causato non poche reazioni nel mondo esterno. Alex Belli, dopo l’acceso scontro televisivo tra Mila Suareze Delia Duran, è stato attivissimo sui social per dire la sua in merito alla … Continue reading Alex Belli parla di Mila Suarez: “La sua ...

Siri indagato - il pm antimafia Di Matteo : “La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra” : “I mafiosi capiscono subito su chi poter fare affidamento. La difesa a oltranza di un indagato per contestazioni di un certo peso potrebbe essere, in questo come in altri casi, un segnale che i poteri criminali apprezzano”. Parola di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, che intervistato da Repubblica ha parlato dell’attualità, dal caso del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per ...

Alex Belli parla di Mila Suarez : “La sua priorità era rifarsi il sen0”. L’ex moglie di sgancia una bomba su Belli : La questione Alex Belli e Mila Suarez è sempre molto accesa. parla anche l’ex moglie di Belli che sgancia un indiscrezione sull’attore Lo scorso appuntamento del Grande Fratello ha causato non poche reazioni nel mondo esterno. Alex Belli, dopo l’acceso scontro televisivo tra Mila Suareze Delia Duran, è stato attivissimo sui social per dire la sua in merito alla … Continue reading Alex Belli parla di Mila Suarez: “La sua ...

Alex Belli senza freni su Mila : “La sua priorità era un’altra!” : Grande Fratello: Alex Belli fa una confessione su Mila Suarez Lo scorso appuntamento del Grande Fratello ha causato non poche reazioni nel mondo esterno. Alex Belli, dopo l’acceso scontro televisivo tra Mila Suarez e Delia Duran, è stato attivissimo sui social per dire la sua in merito alla fine del rapporto con la concorrente di Barbara d’Urso. L’ex star di Centrovetrine ha risposto ad alcune fan che gli chiedevano ...

Pedofilia - Papa Ratzinger : “La rivoluzione sessuale del 1968 ha segnato il collasso morale e la Chiesa è rimasta inerme” : L’origine del dramma degli abusi sessuali sui minori va rintracciato nella rivoluzione sessuale del 1968, quando ci fu un vero e proprio “collasso morale”. E’ quanto sostiene Papa emerito Benedetto XVI nel documento ‘Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali’, di cui dà notizia il Corriere della Sera. Ratzinger fa risalire questo “collasso morale” alla seconda metà degli Anni Sessanta del secolo ...